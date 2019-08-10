السبب الحقيقي وراء انتقال عموري لـ الجزيرة الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن تعاقده مع نجم نادي الهلال السابق، عمر عبدالرحمن عموري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الهلال قرّر يوم 19 يوليو الماضي، عدم تجديد عقد اللاعب عموري؛ وذلك بسبب مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض التجديد من قبل إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل.

السبب الحقيقي:

وقالت تقارير صحافية: إن عموري لا يزال يكنّ حبًّا وتقديرًا لجماهير الهلال، والتي طالبت حتى اللحظات الأخيرة، بالإبقاء عليه في صفوف أزرق العاصمة، حيث قرر عدم اللعب في أي ناد بالدوري السعودي احترامًا للجماهير الهلالية.

حرص عموري على شكر مجلس إدارة نادي الهلال وجماهيره على مساندته طوال الفترة الماضية.

قال عموري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء”.

وتابع نجم المنتخب الإماراتي قائلًا: “يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق”.

ووجه عموري رسالة إلى الجماهير الهلالية قائلًا: “كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع، وكل التوفيق للهلال، لن أنساكم أبدًا وأنتم في القلب”.

وتعرض عموري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي، خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.