السبب وراء استفزاز عطيف لـ حسين عبدالغني

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الأهلي والهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بالأمس، استفزاز اللاعب عبدالله عطيف نجم الهلال، للاعب حسين عبدالغني ظهير أيسر ونجم الأهلي.

القصة بدأت عندما احتكّ عبدالله عطيف بـ عبدالغني من أجل قطع الكرة منه، ولكن حسين عبدالغني قام بمد قدمه في محاولة منه لإسقاط عبدالله عطيف.

على الفور قام عبدالله عطيف برفع رقم (4) على أصابعه، في إشارة منه لتفوق الهلال على الأهلي برباعية في المباراة التي أُقيمت بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكتب عبدالله عطيف عبر حسابه في تويتر: في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم، لقد أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني، وحتى وإن أخطأ بحقي، فهذا شيء يحدث في المباراة، وأيضًا أعتذر لجمهور الأهلي إن أساءوا فهمي، أتمنى أن يُقبل اعتذاري ولا بد من الاعتذار لأن هذا ما تعلمته داخل الهلال ومن جماهيره العظيمة خاصة عند احترام الخصوم واللاعبين.

من ناحية أخرى، طالب الإعلامي معن القويعي لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بضرورة معاقبة حسين عبدالغني بعد تعمده إسقاط عبدالله عطيف وإصابته.

وقال معن القويعي عبر حسابه في تويتر: “حسين عض لسانه وشات عطيف، بطريقة خارجة عن الروح الرياضية، وكان القصد منها إصابة عبدالله”.