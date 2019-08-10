السبيرز ينتزعون الفوز في مباراة توتنهام ضد أستون فيلا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة توتنهام ضد أستون فيلا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، بفوز السبيرز بثلاثية مقابل هدف.

وكانت مباراة توتنهام ضد أستون فيلا أُقيمت على ملعب توتنهام الجديد في مدينة لندن البريطانية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، بضغط هجومي كبير من قبل فريق أستون فيلا، والذي نجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب جون ماكجين في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، حاول نادي توتنهام إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، بضغط هجومي كبير من قبل نادي توتنهام والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب تانجاي ندومبيلي في الدقيقة الثالثة والسبعين.

وواصل السبيرز ضغطه الهجومي خلال مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، من أجل إحراز الهدف الثاني، وكان له ما أراد؛ حيث نجح اللاعب هاري كين في تسجيل الهدف الثاني لنادي توتنهام بالدقيقة السادسة والثمانين.

وفي ظل سعي نادي أستون فيلا لإحراز الهدف الثاني له في مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، جاء هاري كين وأضاف الهدف الثالث للسبيرز والهدف الثاني له في المباراة بالدقيقة التسعين من عمر المباراة.

وانتهت مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، بفوز السبيرز بثلاثية مقابل هدف.

وأبدى الإنجليزي هاري كين مهاجم السبيرز سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه في مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، مضيفًا أن الفوز في الجولة الأولى يعطي ثقة وأفضلية لـ توتنهام للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

وبعد نهاية مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، تُقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي غدًا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أولد ترافورد.