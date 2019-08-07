السر وراء هاتريك غوميز في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، في لقاء الأهلي بالأمس في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأظهر غوميز قوة هجومية كبيرة، بإحرازه ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك النادي الأهلي في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” الجوهرة المشعة” في مدينة جدة.

غوميز يكشف السر

وتحدث غوميز بعد المباراة قائلًا بأن نقل الكرة السهل بين لاعبي الهلال، بجانب الضغط المتواصل على مدافعي الأهلي هو ما ساعده على إحراز الهاتريك، مضيفًا أن الهلال كان بإمكانه الفوز بنتيجة أكبر من الرباعية.

وبعد إحراز بافتيمبي غوميز لثلاثية، سجل اللاعب عبدالله الحافظ الهدف الرابع لنادي الهلال في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر اللقاء وسط اهتزاز دفاعي من قبل مدافعي النادي الأهلي.

ويأمل الفرنسي بافيتيمبي غوميز في أن يُحالفه الحظ لقيادة نادي الهلال من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري وللمرة الثالثة في تاريخ الزعيم.

يُذكر أن اسم غوميز كان ارتبط بالرحيل عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط تقارير صحافية أشارت إلى اهتمام نادي فنربخشة التركي بضم المهاجم الفرنسي صاحب الأصول السنغالية.

شدّد بافيتيمبي غوميز في وقت سابق على أنه مستمر مع نادي الهلال حتى نهاية عقده.

وكان بافتيمبي غوميز انضم لصفوف نادي الهلال في صيف عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

ويستعدّ غوميز وزملاؤه في نادي الهلال لمواجهة فريق الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويُذكر أن بافيتيمبي غوميز أحرز مع نادي الهلال 21 هدفًا في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.