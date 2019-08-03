السعوديات لـ الجارديان: القوانين الجديدة منحتنا قوة هائلة للمشاركة الاجتماعية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أبدت النساء في المملكة ترحيبًا شديدًا بالقوانين الجديدة للأحوال المدنية، ولاسيما ما يمسّهن منها بشكل مباشر، مثل السماح لهن بالسفر والتقدم بطلب للحصول على مستندات رسمية دون إذن ولي الأمر، مؤكداتٍ أن تلك القرارات منحتهنّ قوة هائلة للمشاركة الاجتماعية.

وحرصت صحيفة الجارديان البريطانية على استطلاع آراء السعوديات في الشوارع خلال الساعات القليلة الماضية بشأن القرارات التي تم إعلانها يوم الخميس، مؤكداتٍ أن تلك التدابير تم انتظارها طويلًا.

استعداد للتطوير

في العاصمة الرياض، ردّت النساء بحماس على الأسئلة المتعلقة بالتغييرات الجديدة، حيث قال البعض: إنهن يبشرن بـ “النهضة”، كما أكدت بعض السيدات أن تلك القرارات ستُحسن أوضاعهن بشكل واضح.

وقالت عزة، وهي امرأة في منتصف الثلاثينيات من عمرها: “هذا يعني الكثير بالنسبة لي.. المملكة شابة وجاهزة للتطوير، وبطبيعة الحال لن تكون الأمور سلسة دائمًا، لكننا بدأنا، ولديّ شعور بأننا وصلنا إلى النهضة السعودية.”.

وأضافت عزة: “المستقبل يبدو مشرقًا.. لدينا الروح والدافع والإرادة.”

شعور بالقوة

وقالت الدكتورة مها المنيف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني (NFSP) والحاصلة على جائزة الشجاعة الدولية لعام 2014: “نشعر بالقوة والتمكين.. الرجال والنساء كلاهما يكمل الآخر.”

وأضافت: “القرارات لا تعني أننا متساوون مع الرجال من منظور حقوق الإنسان فحسب، بل على المستوى العملي ستساعد القرارات النساء على الحركة والقيام بأعمالهن وحضور المؤتمرات والتعلم والتمكين أكثر.”

وأشارت إلى أن تلك القرارات ستؤدي إلى تحسين وضع النساء”.