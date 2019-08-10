السعودية تخسر بثلاثية أمام الأردن

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة السعودية والأردن- منذ قليل- في الجولة الثالثة بـ بطولة غرب آسيا 2019، بفوز المنتخب الأردني بثلاثية دون رد.

وتمكن المنتخب الأردني من إحراز أهدافه الثلاثة، في الدقائق الـ59 والـ90 والـ98.

ويذكر أن المنتخب السعودي أنهى حضوره في بطولة غرب آسيا بالخسارة من الكويت في الجولة الأولى والتعادل مع منتخب البحرين في الجولة الثانية ثم الخسارة اليوم أمام منتخب الأردن.

وجاءت القائمة الأساسية للمنتخب السعودي لمباراة الأردن مكونة من:

في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

وسام سويد، متعب المفرج، حسان تمبكتي، فواز اليامي، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، علي النمر، ربيع سفياني، هارون كمارا.

أما القائمة الاحتياطية للأخضر فجاءت مكونة من: عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، محمد العمري، حسين الشويش، عبدالكريم القحطاني، عبدالمحسن القحطاني، منصور حمزي، حسن شراحيلي خالد كعبي، عبدالفتاح آدم.

وانطلقت مباراة السعودية والأردن في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.