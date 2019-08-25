السفارة اليمنية لدى الرياض: أنيس منصور لا يحمل صفة وظيفية لدينا 

المواطن - الرياض

نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية لدى المملكة، عارف أبو حاتم، أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وقال المستشار أبو حاتم: إن بعض قنوات التحريض دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيًّا في صراعها مع بعض الأطراف.

وأكد أبو حاتم أن الإعلامي أنيس منصور لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية لدى الرياض منذ مايو الماضي، وأن صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض التي يحملها هي صفة منتحلة؛ حيث لم يشغل هذه الوظيفة من سابق أو لاحق، مشددًا على أن “منصور” عمل مساعدًا له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة بصورة نهائية قبل ثلاثة أشهر.