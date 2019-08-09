السفير الأمريكي : تجلى كرم الضيافة السعودي أمام العالم بأكمله

المواطن - الرياض

هنأ سفير الولايات المتحدة لدى المملكة، جون أبي زيد، المسلمين في المملكة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدم أبي زيد بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حفاوة استقبالهم للآلاف من المسلمين الأمريكيين الذين سيشاركون في أداء مناسك الحج هذا العام.

وأبدى السفير امتنانه لشعب المملكة على كرم الضيافة وحسن استقبالهم للمسلمين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جميع أنحاء العالم، حيث تتجلى مظاهر كرم الضيافة السعودية أمام العالم بأكمله في هذا الوقت المميز من العام.