السلطان يستعرض جهود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية

المواطن - الرياض

استقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان.

واطلع سموه على عرض موجز عن أهم وأبرز أعمال وتوجهات المدينة بما يخص تنويع مزيج الطاقة المحلي لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة والذي يشهد نمواً متسارعاً، بجانب استعراض آخر مستجدات المشروع الوطني للطاقة الذرية وخصوصاً فيما يتعلق ببناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة وكذلك استعدادات المدينة للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الثالثة والستين خلال شهر سبتمبر المقبل في مدينة فيينا.

وأشار سموه إلى أهمية الإعداد الدقيق والحضور القوي للمملكة عبر المشاركة الفاعلة في أنشطة اللجان وورش العمل والندوات التي تصنع وتصوغ القرارات والاتفاقيات والقوانين والأنظمة الدولية في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة الذرية بهدف تعظيم الفائدة من المشاركة في هذا المؤتمر، لما له من آثار إيجابية على استحداث صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات أبعاد تقنية متقدمة، تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتُسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية متمثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة شاركت في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الثانية والستين خلال شهر سبتمبر الماضي عبر وفد سعودي ترأسه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

ويُعقد هذا المؤتمر، الذي يتألَّف من ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورة سنوية عادية تُنظَّم عادة في شهر سبتمبر من كل عام، وذلك من أجل النظر في ميزانية الوكالة والموافقة عليها واتخاذ قرارات بشأن سائر المسائل التي يطرحها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء.

من جانبه، ثمّن الدكتور السلطان، لسمو السفير دعمه لمشاريع المدينة وخصوصاً تطوير مكتب فيينا والذي بدوره يعزز تمثيل المملكة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدعم أعمال وأنشطة المشروع الوطني للطاقة الذرية.

وعبّر عن شكره لهذا اللقاء مؤكداً على التنسيق والعمل المتواصل لمساندة كل ما من شأنه خدمة نهضة البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، موضحاً أن المؤتمر سيناقش على مدى 5 أيام جملة من القضايا ذات الطابعين السياسي والتقني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحالة الانتشار النووي والأمن والأمان النووية بالإضافة إلى مناقشة تقرير الوكالة الدولية حول تعاونها التقني مع الدول الأعضاء. مضيفاً بأن الوفد سيبحث خلال دورة هذا العام مع المسؤولين في الوكالة الدولية أوجه التعاون الثنائي القائم في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والأمن والأمان النووي.