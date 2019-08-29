السلمي يُشيد بتنظيم تصفيات كأس محمد السادس
موجهًا الشكر للجامعة الملكية المغربية

السلمي يُشيد بتنظيم تصفيات كأس محمد السادس

2019/08/29
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاءالله السلمي، الشكر للجامعة الملكية المغربية، بعد نجاح التصفيات الأولية المؤهلة إلى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال السلمي: “يجزل الاتحاد العربي لكرة القدم رئيسًا وأعضاء للجامعة الملكية المغربية رئيسًا وأعضاء الشكر والتقدير على ما حظيت به التصفيات الأولية لبطولة كأس محمد السادس خلال الفترة من 14 حتى 25 أغسطس من دعم واهتمام ومساندة فعالة إداريًا وفنيًا وتنظيميًا وإعلاميًا وجماهيريًا، والذي ساهم في نجاحها”.

وتمنى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم مزيد من التعاون المشترك لما فيه مصلحة كرة القدم العربية وبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



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