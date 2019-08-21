السماري: الهلال ارتكب أخطاء

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي عبد الرحمن السماري، إن الهلال ارتكب أخطاء في الفترة السابقة، أثرت على نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وتحدث عبدالرحمن السماري قائلًا: “هناك لاعبون فرّط فيهم نادي الهلال الموسم الماضي بنظام الإعارة ولو كانوا متواجدين الآن، لكانوا أفضل من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم”.

وأضاف عبدالرحمن السماري: “الهلال نعرف عنه أنه مدرسة في شراء النجوم من اللاعبين الأجانب، ولكن انظروا الآن إلى وضع الهلال، يقوم بالتعاقد مع اللاعبين من أندية الوسط، هذا أمر غريب ويؤثر على الفريق الهلالي بالسلب”.

وكان الهلال نجح في ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو من نادي طوكيو الياباني، بالإضافة للتعاقد مع اللاعب صالح الشهري على سبيل الإعارة من نادي الرائد، وقيل أيضًا إن الهلال مهتم بضم مدالله العليان لاعب نادي التعاون.

في سياق آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن اختيار اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال كأفضل لاعب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقدم بافيتيمبي غوميز أداءً أكثر من رائع مع الهلال ضد الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 6 أغسطس الجاري، حيث سجل هاتريك في شباك الأهلي في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين.

ونجح الهلال في التأهل لدور ربع النهائي، لمواجهة نادي الاتحاد، حيث تأهل الهلال على حساب الأهلي وعبر نادي الاتحاد لدور الثمانية على حساب فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني.

ستكون جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد فستكون يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

عبدالرحمن السماري : هناك لاعبين فرط فيهم نادي الهلال الموسم الماضي بنظام الإعارة لو كانوا متواجدين الان كان افضل من اللاعبين الذين تعاقد معهم#الحصاد_الرياضي #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب#دوري_كاس_الامير__محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/lDvwUkdljI — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 20, 2019