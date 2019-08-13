السومة احتياطيًّا في مباراة الهلال ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، عن تشكيلة الراقي لمواجهة الهلال اليوم في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

القائمة الأساسية:

وجاء تشكيل النادي الأهلي مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: محمد آل فتيل، حسين عبدالغني، عبدالله حسون، محمد خبراني.

في خط الوسط: جوزيف دي سوزا، علي الأسمري، سلمان المؤشر.

في خط الهجوم: عبدالفتاح عسيري، أليكسيتش، دجانيني.

القائمة الاحتياطية:

في قائمة الاحتياط: ياسر المسيليم، عمر السومة، حسين المقهوي، نوح الموسى، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب، عبدالباسط هندي.

تحدث المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الهلال اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: نلعب اليوم مواجهة صعبة أمام منافس قوي، ويجب علينا أن نُحقق نتيجة كبيرة في المباراة والتي تُمثل الشوط الثاني، وانتظر من اللاعبين تقديم عرض قوي واللعب بروح قتالية.

وأضاف إيفانكوفيتش: ليس هناك مستحيل في كرة القدم، ووجهة نظري أن الأهلي والهلال هم الأقوى في الكرة السعودية حاليًّا.

وتابع إيفانكوفيتش: نفتقد لخدمات الثنائي سعيد المولد وخالد البركة للإصابة، فيما يعود الثلاثي عبدالله حسون ويوسف الحربي وعبدالباسط هندي بعد انتهاء إيقافهم في المباراة الماضية.

وواصل مدرب الأهلي حديثه قائلًا: كرة القدم تعتمد على المغامرة والنادي الأهلي يبحث دائمًا عن تحقيق الانتصارات في كافة البطولات والتي يُشارك فيها، وبدون مغامرة لن نُحقق كل ما نتمناه، وعملنا خلال الفترة الماضية على أكثر من طريقة لعب، وخسرنا المباراة الأولى بسبب ثلاثة أخطاء ومن مباراة إلى أخرى، سيقل عدد الأخطاء وهذا ما نريده خلال الفترة المقبلة.