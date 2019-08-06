السومة يهز شباك الهلال مبكرًا
مع بداية الشوط الأول

السومة يهز شباك الهلال مبكرًا

2019/08/06
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الأهلي ضد الهلال بشكل سريع للغاية، وتمكن النجم السوري عمر السومة من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة السادسة.

ويلعب الأهلي ضد الهلال الآن على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.



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