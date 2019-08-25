السويكت والحلافي يدعمان النصر قبل مواجهة السد

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس مجلس إدارة العالمي، الدكتور صفوان السويكت، والمشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل بداية التدريبات بحضور المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وتابع السويكت والحلافي مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل مباراة السد القطري، يوم الاثنين، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأت تدريبات النصر بالجوانب اللياقية المتنوعة، ثم قسم فيتوريا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين أجرى لهم تمارين تكتيكية عديدة، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

وتوجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد نهاية التدريبات إلى المعسكر؛ استعدادًا لمباراة السد القطري التي ستقام على إستاد الملك فهد الدولي.