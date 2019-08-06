السويكت يشكر رئيس هيئة الرياضة بعد تدخله لحل أزمة الدرة

المواطن - مروة نبيل

تقدم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ نظرًا لتدخله لحل أزمة إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “ملعب الدرة”.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي النصر في بيان رسمي، إلى أن سرعة تفاعل الهيئة العامة للرياضة هو تأكيد على الحرص والاهتمام الكبيرين بكل ما يتعلق بالجماهير الرياضية وسلامتها.

وثمن السويكت حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية بالمملكة وتوفير البيئة الملائمة لشباب الوطن في الجانب الرياضي.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد أصدر توجيهًا عاجلًا بتشكيل فريق عمل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعينة؛ لاتخاذ اللازم حول ما تعرض له جمهور النصر من صعوبات في الوصول لمدرجات ملعب الدرة قبل مباراة الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

كما وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة بسرعة اتخاذ ما يلزم لتهيئة مداخل ومخارج ملعب الدرة؛ لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة في هذا الإستاد أو الملاعب الأخرى.