السيتزنس يُمتعون برباعية في مباراة مان سيتي ضد برايتون

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان سيتي ضد برايتون في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي بفوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

قدم نادي مانشستر سيتي عرضًا فنيًّا ولا أروع خلال مباراة مان سيتي ضد برايتون، حيث نجح السيتزنس سريعًا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى عبر نجمه البلجيكي كيفن دي بروين.

وواصل السيتزنس ضغطه بقوة، خلال دقائق الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد برايتون وحاول في أكثر من مناسبة إضافة الهدف الثاني.

وتمكن النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من إضافة الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد برايتون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد برايتون بتقدم مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، من مباراة مان سيتي ضد برايتون تمكن الأرجنتيني أغويرو من إحراز الهدف الثالث لمانشستر سيتي بالدقيقة الخامسة والخمسين بعد عمل جماعي رائع من لاعبي مانشستر سيتي.

وأهدى أغويرو، الهدف الرابع في مباراة مان سيتي ضد برايتون، للنجم البرتغالي بيرناردو سيلفا والذي تمكن من إضافة الهدف الرابع لمانشستر سيتي بالدقيقة الثمانين.

وكانت مباراة مان سيتي ضد برايتون، أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي.

وقبل إقامة مباراة مان سيتي ضد برايتون، كان مانشستر سيتي فاز في الجولة الثالثة على نادي بورنموث بثلاثية مقابل هدف.

سيواجه مانشستر سيتي فريق نوريتش سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم 14 سبتمبر المقبل، حيث يتطلع السيتزنس للفوز بعد الفوز في لقاء مباراة مان سيتي ضد برايتون اليوم السبت.

وبعد فوز السيتزنس في مباراة مان سيتي ضد برايتون، سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي ساوثهامبتون بهدف لكل فريق.