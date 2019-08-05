السيسي بعد انفجار معهد الأورام: سنقتلع جذور الإرهاب

المواطن - متابعة

أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية عازمة على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

تصريحات السيسي جاءت بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية أن الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام أمس وأسفر عن 62 قتيلًا ومصابًا جراء عملية إرهابية.

ووصف السيسي انفجار معهد الأورام بـ “الحادث الإرهابي الجبان” متعهدًا بالثأر من جماعات الشر.

وكانت الداخلية المصرية قالت إن السيارة التي اصطدمت بمعهد الأورام كانت تنقل متفجرات وكان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لشن عمليات إرهابية لكنها انفجرت في الحادث المروع.

وأفادت الداخلية المصرية أن السيارة سُرقت من محافظة المنوفية، شمال مصر، قبل عدة أشهر فيما تشير أصابع الاتهام إلى تورط حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بتجهيز السيارة لتنفيذ اعتداءات إرهابية.

وكانت وزارة الصحة المصرية أكدت أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 48 حالة.

وأرجعت التفسيرات الأولية الحادث إلى حادث سير تسبّبت فيه مركبة عكست الاتجاه واصطدمت بالوجه بثلاث مركبات أخرى.