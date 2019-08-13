الشؤون الإسلامية تكشف حقيقة ما نشر عن سوء الخدمات في مصلى العيد بجازان

المواطن - جازان

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ عبد العزيز بن سعود العسكر ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي من عدم تهيئة مصلَّى العيد بمركز العالية بجازان من نواحٍ متعددة، منها مكبرات الصوت، والنظافة، وسوء الأرضية, وقال أن ما نشره عارٍ من الصحة وأن الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة جازان قد وقفت على المصلى, ولا توجد هناك أي نقص في الخدمات .

وأوضح العسكر أن ما تم نشره عن المصلى من صور ومقاطع من خلال بعض مواقع التواصل قديمة, مؤكداً الوزارة قد هيأت المصلى بكافة التجهيزات والاحتياجات, ودعا الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها, وعدم الانسياق خلف الاشاعات الباطلة، لافتاً بالوقت ذاته إلى أن الوزارة ترحب بالنقد الهادف والمقترحات وأبوابها مفتوحه للجميع وتستقبل الشكاوى والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣

وبين العسكر أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة معالي الوزير آل الشيخ قد هيأت جميع المصليات والجوامع التي تقام فيها صلاة العيد بكافة التجهيزات وتوفير جميع الاحتياجات لأداء الصلاة فيها براحة وأمان، مشيراً إلى أن هناك لجان تتابع عمل الفروع وتقف على استعداداتها وبوقت مبكر قبل كل موسم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.