الشباب يخسر بخماسية أمام لاتسيو

المواطن - محمد سمعه

تعرّض نادي الشباب للخسارة وديًا أمام نادي لاتسيو الإيطالي بخماسية مقابل هدف، وذلك خلال المعسكر التحضيري لليث استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

وكان الشوط الأول من مباراة لاتسيو والشباب، انتهى بتقدم الفريق الإيطالي بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل هدف الشباب الوحيد، اللاعب سيبا.

وتمكّن نادي لاتسيو من إحراز هدفين، في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز فريق لاتسيو بخماسية مقابل هدف على الليث في ألمانيا.

جدير بالذكر، أن نادي الشباب كان تعاقد مع المهاجم محمد السهلاوي لمدة موسم رياضي واحد قادمًا من نادي النصر.

ورحل محمد السهلاوي عن نادي النصر بعد نهاية موسم 2018-2019، حيث تُوج بالدوري مع أصفر العاصمة ثم رحل بعد ذلك عن النادي.