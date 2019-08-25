الشباب يعلن إصابة أسبريا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إصابة لاعبه الكولومبي دانيلو أسبريا.

وأوضح نادي الشباب أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الكولومبي أسبريا أثبتت تعرضه لكدمة في إصبع القدم، وسيحتاج على إثرها راحة لعدة أيام.

وشارك أسبريا بشكل أساسي في مباراة الشباب ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

ونجح أسبريا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 49 ثانية على انطلاق مباراة الشباب ضد الفتح، ليكون النجم الكولومبي صاحب أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن.