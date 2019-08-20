الشباب يواصل استعداداته لمباراة الفتح

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة نظيره الفتح المقبلة.

وبدأت التدريبات اللياقية، بقيادة المدرب دييغو أوسيي، بأداء تمارين تقوية في صالة الحديد، ثم أدى الفريق في الملعب تدريبات التحرك بين الحواجز والقفز فوق الأقماع.

وقسم المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون لاعبي الشباب إلى عدة مجموعات، وطبق بعض الجمل الفنية المتنوعة لبناء الهجمات والتمركز الصحيح ونقل الكرة بلمسة واحدة.

وبدأ الروماني فاريال جامان برنامجه التأهيلي، بينما واصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فهد غازي وحسن الراهب وصوماليا ومحمد عطية برنامجهم الطبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الفتح، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.