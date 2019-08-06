الشباب يُخالص مؤيد معافا

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، مساء اليوم الثلاثاء، مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مؤيد معافا.

وقدمت الإدارة الشبابية الشكر للاعب الفريق الأول لكرة القدم، مؤيد معافا، على الفترة الماضية التي قضاها مع الليوث، متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

وحرص مجلس إدارة نادي الشباب على توقيع مخالصات مالية مع اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم، وإبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ أملًا في الظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.