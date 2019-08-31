الشرطة البريطانية تقع في فخ الكعك وتحذر!

المواطن - متابعة

طالبت شرطة المواصلات البريطانية، عامة الناس عند السفر تسمية بضائعهم، لتجنب أي التباس في المستقبل، بعد أن انتهت مداهمة نفذتها في مطار غاتويك جنوبي لندن، بشكل محرج.

وأوقفت الشرطة مجموعة من العاملين في مطعم بيتزا، كانوا ينقلون مكونات على شكل مسحوق أبيض معبأة في أكياس زرقاء تم وضعها في حقيبة، حيث كانت الأكياس بمحتوياتها من المسحوق الأبيض تبدو مثيرة للريبة، الأمر الذي دفع الشرطة إلى الاعتقاد أنها اكتشفت كمية كبيرة من المخدرات، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

وبعد مصادرة الأكياس، فحص مسؤولون في وزارة الداخلية البريطانية المسحوق، وبالتحقق منه تبين لهم أنه مادة ليست محظورة، وتأكدوا أنها مادة قانونية تمامًا، وأعلنوا أن المادة المصادرة في الأكياس ما هي إلى مكونات خاصة بكعكة نباتية.

وقالت شرطة المواصلات البريطانية: إنه “تم استدعاء عناصر الشرطة إلى محطة مطار غاتويك في الساعة 1.34 مساء يوم 28 أغسطس، بعد العثور على حقيبة تحتوي على 25 كيسًا تحتوي على مسحوق مجهول”.

وأضافت الشرطة أنه “بعد عدد من الاستفسارات والاختبارات، تم تحديد أن هذه الأكياس من المسحوق كانت عبارة عن مكونات كعكة نباتية”، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن الأكياس وإعادتها إلى مالكها “الذي وعد الضباط والموظفين بتقديم شريحة من الكعكة لهم في المقابل!”.