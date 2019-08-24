الشرطة المجتمعية تكافح التحرش بالمولات والأسواق العراقية

الشرطة المجتمعية تكافح التحرش بالمولات والأسواق العراقية

2019/08/24
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، انتشار الشرطة المجتمعية في العديد من المولات ببغداد؛ للحد من حالات التحرش.

وقالت الوزارة في بيان: إنه “بتوجيه من وزير الداخلية ياسين الياسري، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير دائرة العلاقات والإعلام اللواء سعد معن، تستمر مفارز الشرطة المجتمعية بالانتشار وبالحملات التوعوية والتثقيفية للحد من حالات التحرش”.

وأضاف البيان: “نظمت مفارز الشرطة المجتمعية حملة في العديد من مولات العاصمة بغداد، وسط إشادات من قبل الأهالي لما تقدمه وزارة الداخلية من خدمات”.

وأشارت الوزارة إلى “الرقابة المستمرة للحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي الأصيل”.

ومؤخرًا صدرت أوامر في عدة محافظات عراقية، منها الأنبار وكركوك، حظرت بموجبها ارتداء “البرمودا” في الأماكن العامة؛ ما أثار ردود فعل متباينة.



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