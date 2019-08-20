الشهري يوجه رسالة لجماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

وجّه صالح الشهري المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رسالة إلى جماهير الأزرق عبر “سناب شات”.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمهاجم صالح الشهري يقول: “هذه أول حصة تدريبية لي هنا، سأقدم كل ما أملك، وأتمنى ألّا أخيب ظنكم، وبإذن الله يكون موسم بطولات”.

وظهر المهاجم المتألق صالح الشهري في الفيديو وهو يرتدي القميص رقم 11، الذي كان يرتديه الإكوادوري جيليمين ريفاس مع الهلال في الموسم الرياضي الماضي.

وكان صالح الشهري قد انتقل إلى صفوف الهلال قادمًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.