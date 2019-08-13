الشوط الأول .. الأهلي يخطف التقدم بأقدام عسيري

المواطن - محمد سمعه

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته ضد نادي الهلال بالتقدم بهدف دون رد، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الوحيد في الشوط الأول للأهلي في الدقيقة الـ42 بعد تصويبة خدعت الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق ثلاثة أهداف، من أجل العبور لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الهلال والأهلي انطلقت في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

فضّل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو استبعاد اللاعب عبدالله عطيف، لاعب وسط الهلال، من القائمة الأساسية والقائمة الاحتياطية للفريق الهلالي، والذي يُواجه الأهلي اليوم في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن غياب عبدالله عطيف جاء نظير شعوره بإرهاق بعد بداية مران الفريق يوم أمس، حيث فضّل الجهاز الفني عدم إشراكه في لقاء اليوم.

واعتذر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله عطيف، لقائد الراقي حسين عبدالغني، على المشادة التي نشبت بينهما في مباراة الأهلي ضد الهلال في جولة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

قام عبدالله عطيف بإشارات استفزازية تجاه حسين عبدالغني في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال كرد فعل على السلوك غير الرياضي من قائد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

ونشر عبدالله عطيف صورة لقائد الراقي، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم.. أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني حتى وإن أخطأ بحقي، وهذا شيء يحدث في المباراة”.

وأضاف عبدالله عطيف حديثه قائلًا: “وأيضًا الجماهير الأهلاوية إن أساءت فهمي أتمنى يقبل اعتذاري؛ لأن هذا ما علمني نادي الهلال وجماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم واللاعبين”.