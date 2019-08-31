الشوط الأول .. الاتحاد والعهد أحباء بالتعادل السلبي

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والعهد اللبناني، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول نادي الاتحاد كثيرًا فرض أسلوبه الهجومي خلال الشوط الأول من المباراة، ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية كان السبب في بقاء النتيجة عند التعادل السلبي.

وتُقام مباراة العهد والاتحاد على إستاد مدينة كميل شمعون الرياضية في مدينة بيروت اللبنانية، حيث بدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وأوضح المدرب اللبناني باسم مرمر، المدير الفني لنادي العهد اللبناني، قبل المباراة، أن فريقه سيقدم أداءً قويًّا أمام نادي الاتحاد في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتحدث باسم مرمر عن نادي الاتحاد قائلًا: المنافس فريق كبير وغني عن التعريف، وسنقاتل لتقديم أفضل أداء لدينا أمام العميد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاتحاد في المملكة بثلاثية دون رد.