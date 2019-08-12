الشوط الأول .. الاتحاد يخطف التقدم بأقدام فيتشيو

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراته أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني بالتقدّم بهدف دون رد في لقاء جولة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأ نادي الاتحاد، المباراة بضغط هجومي كبير وأضاع العديد من الفرص من أجل إحراز الهدف الأول.

واصل نادي الاتحاد ضغطه الهجومي، وأهدر البرازيلي رومارينيو فرصتين محققتين من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك نادي ذوب آهن أصفهان، بينما أهدر التشيلي لويس خيمينيز فرصة وحيدة للعميد.

وبعد معاناة، تمكّن اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو من إحراز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الخامسة والأربعين في الشوط الأول وبطريقة جميلة.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد للمباراة مكوناً من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، زياد الصحفي، عبدالمحسن، حمدان الشمراني.

في خط الوسط: إيمليانو فيتشيو، خالد السميري، عبدالإله المالكي، فيلانويفا.

في خط الهجوم: لويس خيمينيز، رومارينيو.