الصحة العالمية: المملكة أدت مجهوداً رائعاً لحماية الحجاج

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود الناجحة التي بذلتها وزارة الصحة في المملكة خلال موسم الحج، حيث أعربت المنظمة عن خالص شكرها وتقديرها العميق لجميع متطوعي الرعاية الصحية لتفانيهم في تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 2.5 مليون حاج.

وزار فريق من منظمة الصحة العالمية المراكز الصحية والمستشفيات في منى ومزدلفة وعرفات، وتعرّف على العمل الذي قامت به الوزارة على أرض الواقع في مجال الكشف والوقاية من حالات الطوارئ الصحية، مشيراً إلى أن الزيارة الميدانية أثبتت أن أنظمة الإنذار المبكر في المكان كانت تعمل بشكل جيد.

وأوضح البيان الذي أصدرته المنظمة العالمية المعنية بالشؤون الصحية، أن المملكة مستعدة تمامًا لحماية الحجاج من المخاطر المرتبطة بالتوسع السريع في أعداد البشر، مثل الاضطرابات المرتبطة بالحرارة والتسمم الغذائي، والتعامل معها بشكل أمثل.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعرب عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها موظفو وزارة الصحة في خدمة الحجاج في موسم الحج لهذا العام.

وفي الوقت ذاته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر حسابه على موقع تويتر: “تشيد منظمة الصحة العالمية بوزارة الصحة لدورها الواسع في مواجهة التحديات الصحية خلال الحدث الكبير”.

وكانت المملكة قد استعانت بأحدث الإمكانيات والقدرات التكنولوجية الخاصة بالطب والتجهيزات الوقائية لمنع انتشار الأمراض في واحد من أكبر التجمعات البشرية سنويًا في العالم.