الصحة تجري عمليات تخصصية وجراحات متقدمة في القلب للحجاج

المواطن - واس

تُواصل “الصحة” تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وفي مدينة الملك عبدالله الطبية التي تُعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، التي تلعب دوراً حيوياً هاماً في توفير الرعاية المتخصصة؛ تقدم “الصحة” وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية تشمل القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى غرة ذي الحجة أجرت “الصحة” في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها ، 194 عملية قسطرة قلبية بمعدل ، و 5 عمليات قلب مفتوح.

و يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح, بالإضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة وبسعة تبلغ 550 سريرا وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل

العلمي والفني.