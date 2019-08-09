الصحة تجهز 4000 إحرام لحجاج بيت الله الحرام

الصحة تجهز 4000 إحرام لحجاج بيت الله الحرام

2019/08/09
الساعة 10:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وفرت الصحة في مكة المكرمة عبر برنامج المشاركة المجتمعية في مستشفياتها 4000 إحرام للرجال والنساء، و3300 حذاء ، و819 كرسياً متحركاً، و45870 كرتون ماء للسقيا، و100 من أجهزة قياس السكر، و100 من أجهزة قياس الضغط، كما وفرت 42000 من المظلات الشمسية.
وأتاحت الصحة الفرصة للمجتمع عبر برنامجها للمجتمع المشاركة في توفير هذه المستلزمات لتحقيق شراكة تنموية , حيث لا تقتصر أعمال الوزارة في المشاعر المقدسة على تقديم الخدمات الصحية فقط للحجاج، وإنقاذ حياة المصابين منهم في قطاعاتها التي أنتشرت في كل جزء من بقاع المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، بل تولي إهتماماً بالغاً بتوفير كل مايحتاجه الحجاج المنومين والمرضى في قطاعاتها لإتمام حجهم، حيث توفر العديد من احتياجاتهم بالمجان .



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