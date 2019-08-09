الصحة تخلّص الحاجة غالية من ورم في الدماغ

المواطن - واس

تمكنت وزارة الصحة بفضل الله من تخليص حاجة سورية من ورم في مؤخرة الدماغ يبلغ حجمه حوالي 5 سم ، وذلك بعد أن عانت من الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها في مستشفيات خارج المملكة.

وتفصيلاً .. استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجة السورية القادمة لآداء فريضة الحج من تركيا، وشخّص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجة البالغة من العمر 60 عامًا، وقرر إجراء عملية إزالة الورم رغم خطورة الحالة نظرًا لوقوع الورم بجوار الأوردة الرئيسية بالمخيخ.

الحاجة خضعت للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.

وبدأت حالة الحاجة السورية في التحسّن، حيث يتم الإعداد لمساعدتها في إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية.

الحاجة “غالية نور الدين” زفّت بشرى نجاح عمليتها الجراحية لأبنائها وبناتها ، فيما كانت تخبرهم بتحسن حالتها عبر مكالمة فيديو من داخل المستشفى.

تقول الحاجة إنها تقيم منذ 4 سنوات في تركيا ، وبعد شعورها بالآلام في الرأس راجعت مستشفيات عدة ولكن تعذّر إجراء العملية لها، مضيفةً ” قدِمت لآداء فريضة الحج، ونتيجة الآلام راجعت مستشفى النور التخصصي فقرر الأطباء إجراء العملية، ولله الحمد تكللت بالنجاح”.

وأعربت الحاجة عن شكرها لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامها ورعايتها لضيوف الرحمن، مشيدةً بالخدمات الطبية المتقدمة والرعاية الفائقة لحجاج بيت الله.