الصحة تدعم خدماتها المتنقلة بـ7 عربات وأربعة مواقع

المواطن - واس

دعمت وزارة الصحة هذا العام الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة بعدد سبعة عيادات متنقلة, ثلاثة عيادات متمركزه بمشعر مزدلفه بجانب خطوط المشاة وبجوار مسجد المشعر الحرام, وتفعيل عيادة بحي العزيزية, فيما تمركزت العيادة الخامسة في المنطقة المركزية (الغزة), وتتمركز العيادة السادسة بمزدلفه تحت طريق جسر الملك فيصل بجوار مخيمات الحجاج, فيما تم اختيار منطقة جبل الكعبة موقعا للعربة السابعة والأخيرة .

الجدير بالذكر أن عيادات وزارة الصحة المتنقلة مجهزه بعدد من الكوادر الطبية, بالإضافة إلى الفرق التطوعية المشاركة لكل عيادة, حيث تقدم العيادة خدمات الكشف والعلاج والمختبر والأشعة وكشف أسنان ويتم تمويلها بالتنسيق مع إدارة الإمداد والتموين الطبي بصحة مكة لتجهيز الطلبيات لكل عياده يتم توصيلها بأوقات معينه حسب الخطة المعدة لذلك مسبقا.

ومن المتوقع أن يتم تحريك عيادات مشعر عرفات ومزدلفه لمنطقه سكن الحجاج بعد تنقلهم هذا وتعد الخدمة المقدمة من العيادات إضافة إيجابية تضاف للمرة الأولى ضمن ما تقدمة وزارة الصحة من أعمال

طبية وصحية وتوعوية يحتاجها الحجاج طوال تواجدهم في المشاعر المقدسة.