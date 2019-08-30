الصلاة على شهيد الواجب الكناني في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أدت جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل، اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول علي بن حسن الكناني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين ورئيس مركز بحر أبو سكينة، منصور بن ظفران وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية ومنسوبي وزارة الدفاع.

وعقب الصلاة نقل محافظ محايل المكلف تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي وزير الداخلية وتعازي أمير منطقة عسير، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.

يذكر أن الشهيد الكناني لديه خمسة أولاد.