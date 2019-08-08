الصليبي يُهدد صفقة انتقال ساني إلى البايرن

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن صفقة انتقال نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ستكون صعبةً، بعد التطورات الجديدة لإصابة اللاعب الألماني.

وكان الدولي الألماني ساني قد تعرَّض لإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، الأحد الماضي، في مواجهة الدرع الخيرية، ليغادر الملعب بعد مرور 10 دقائق فقط.

وأكدت إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات “تويتر”، أن هناك إمكانية لإصابة ليروي ساني بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، الأمر الذي يُهدد انضمامه إلى البايرن هذا الصيف.

واتفقت صحيفة “سبورت بيلد” مع إذاعة “دويتشه فيله”، حيث أشارت إلى تعرض ساني إلى قطع في الرباط الصليبي، ما يعني غيابه حتى بدايات عام 2020.

وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا إلى أن بايرن ميونيخ اقترب من حسم صفقة ساني صاحب الـ23 عامًا، وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن التعاقد رسميًا، اليوم الخميس، ولكن في حال التأكد من إصابته لن تكتمل الصفقة.