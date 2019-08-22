الصين تبيع رأس التنين مقابل 735 مليون دولار

بيعت ناطحة سحاب في بكين بقمّة على شكل رأس تنين كانت السلطات الصينية قد صادرتها من منشق ثري منفي في الخارج، في مزاد إلكتروني مقابل 5.18 مليار يوان (نحو 735 مليون دولار).

والناطحة عبارة عن برج ضخم مُؤلّف من 40 طابقاً، والذي يطل على المدرج الأولمبي لدورة ألعاب 2008 الأوليمبية، وطُرح للبيع على مدى 24 ساعة في مزاد إلكتروني نظمته مجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع أكثر من 145 ألف مستخدم للإنترنت هذا المزاد غير أن شخصين فقط تقدّما للمزايدة، فاز أحدهما بالمزاد وهو ممثل مجموعة عقارية كبرى، بعدما عرض مبلغاً يفوق بالكاد ذلك المحدد من المنظمين كحد أدنى للبيع.

وكان المبنى الذي صُممت قمته على شكل فم تنين يقذف النار، قد طُرح للبيع من جانب القضاء بعد خمس سنوات على مصادرته إثر نفي الملياردير غوو وينغوي الملاحق من بكين التي تتهمه بالضلوع في فضائح فساد.

