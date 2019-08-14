الطائرة الرئاسية اليابانية للبيع

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ذكرت مجلة يابانية مختصة بالطيران، أن طائرة رئاسية من طراز بوينغ 747-400، معروضة حاليًّا للبيع، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، الأربعاء.

ونقلت الطائرة، التي تم بناؤها في عام 1991، 14 رئيس وزراء ياباني وإمبراطور البلاد في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرت مجلة يابانية مختصة بتجارة الطائرات.

والطائرة مسجلة من قبل قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، وقد تم تعديلها لتشمل غرفة نوم واسعة ومقصورة معيشة فاخرة وحمامًا كبيرًا مع دش ومكتب ومقصورة سكرتارية.

وتحتوي الطائرة الرئاسية اليابانية المعروضة للبيع بمبلغ 28 مليون دولار أمريكي، على 85 مقعدًا، في حين أن الطائرة الرئاسية الأمريكية تحتوي على 70 مقعدًا فقط.

ولا تزال الطائرة بحالة ممتازة وكأنها صُنعت للتو، إذ لم تستخدم بشكل كبير مقارنة مع عمرها، كما أنها لم تقطع سوى 16 ألفًا و332 ساعة في جميع رحلاتها على مدار نحو 30 عامًا.

وتعد طائرة بوينغ 747-400 اليابانية واحدة من بين طائرتين تم استخدامها لنقل الشخصيات المهمة قبل أن يتم استبدالهما بطائرتين من طراز بوينغ 777-300ER.