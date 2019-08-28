الطبيقي لـ المرتبة الرابعة عشرة بأمانة جازان

المواطن- جازان

صدرت موافقة مجلس الوزراء على ترقية المهندس إبراهيم بن صديق طبيقي وكيل الأمين للمشاريع بأمانة منطقة جازان وعضو المجلس البلدي بأمانة جازان على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة جازان.

ورفع المهندس إبراهيم طبيقي بالغ شكره وعظيم امتنانه لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة الملكية الكريمة الغالية -حفظهم الله-، مؤكداً أن هذه الترقية وسام فخر واعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على هذه الثقة وأيضاً لسعادة أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن.