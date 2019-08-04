الطفل الحسن يُهدي برونزية ليون بول لأخضر المبارزة

المواطن - واس

حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة يوسف الحسن المركز الثالث والميدالية البرونزية لسلاح الفويل (الشيش) في بطولة ليون بول الدولية وبيس (المفتوحة) تحت 9 سنوات، التي اختتمت في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة 50 لاعبا من 9 دول .

وكان المنتخب السعودي قد شارك بأربعة لاعبين وهم محمد دخيل وإبراهيم الهديب ومحمد راغب، كما شارك في البطولة منتخب السيدات والذي مثّله لين الفوزان وياسمين الصبان وآيه يوسف.

من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس بعثة المنتخب أحمد الصبان أن هدف الاتحاد يرتكز على الفئات السنية وبناء قاعدة قوية للمبارزة على مدى السنوات المقبلة.

وأوضح أن المشاركة في بطولة ليون الدولية تضيف للاعبين الصغار خبرة وتبعد عنهم رهبة المواجهات وتعزز مهاراتهم في اللعبة.