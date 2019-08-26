العالمي الأعلى استحواذًا قبل مباراة النصر ضد السد

المواطن - مروة نبيل

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن العالمي أعلى الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي استحواذًا، وذلك قبل مباراة النصر ضد السد القطري اليوم.

النصر الأعلى استحواذًا:

وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن النصر الأكثر محافظة على الكرة، بنسبة 59.56%، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنسبة وصلت إلى 55.38%.

وأشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي شنغهاي إس آي بي جي الأقل استحواذًا على الكرة بين الأندية الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بنسبة بلغت 44.29% فقط.

النصر ضد السد:

ويلعب النصر ضد السد القطري على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتُعد مباراة النصر ضد السد القطري هي الثالثة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، حيث سبق أن تواجها في دور المجموعات عام 2011، وخسر العالمي المباراة الأولى بهدف دون رد، وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.