العبدالله: العدالة يستهدف البقاء هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

أكد المشرف العام على كرة القدم بنادي العدالة، عبدالله العبدالله، أن الفريق الأول يستهدف البقاء في منافسات دوري المحترفين هذا الموسم.

وتحدث العبدالله عن صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إلى دوري المحترفين قائلًا: “وجودنا في الدوري لم يكن حلمًا.. بل أكبر من الحلم”.

وتابع حديثه قائلًا: “من أول يوم صعد فيه الفريق.. بدأنا فيه العمل وحتى هذا اليوم من أجل أن يكون الفريق مشرفًا لكل محبي نادي العدالة.. وهدفنا هذا الموسم هو البقاء”.

واختتم المشرف العام على الكرة في نادي العدالة تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “لا نخشى في العدالة غدًا.. إلا من جماهير الأهلي”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة نظيره الأهلي، مساء يوم غد الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.