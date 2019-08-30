العدالة قدم هدية كبرى لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي، بالجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد نادي العدالة؛ بهدف لكل فريق يوم 22 أغسطس الجاري.

كانت نتيجة مباراة الأهلي والعدالة، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث حدثت عدة تغييرات في الأهلي أبرزها وضع اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش على قائمة الاستثمار في الأهلي ثم التعاقد مع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي ومحمد المجحد والبرازيلي لوكاس ليما.

تصحيح الأخطاء بصورة أفضل:

يريد الأهلي تصحيح أخطائه بصورة سريعة، لتحقيق الفوز الأول في الدوري السعودي، على حساب نادي الاتفاق غدًا السبت والمنتشي في الجولة الأولى بالفوز على الوحدة بثنائية دون رد.

علق المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، على أنباء رحيل عمر السومة قائلًا: “عمر السومة يظل ابن النادي ونحترمه ونقدره بجانب جميع أبناء النادي، ولكن لن نقبل أن يساوم أي شخص على الأهلي”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لم تحدث مشكلة بين السومة وبرانكو، هناك من قام بتهويل الأمور، والسومة أبلغني شخصيًّا أنه ابن النادي الأهلي وسيخدمه حتى نهاية مسيرته الرياضية”.

وأضاف منصور بن مشعل: “وضع المشهد الأهلاوي كان صعبًا.. لذلك قررت العودة مرة أخرى”.

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب محمد المجحد، لاعب خط وسط نادي الفتح، لمدة خمس سنوات قادمة، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقبل إعلان التعاقد مع محمد المجحد، أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًّا مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي.