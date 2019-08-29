العدالة وضمك.. والفوز الأول في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
ضمن منافسات الجولة الثانية

العدالة وضمك.. والفوز الأول في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/08/29
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الخميس، مباراة العدالة وضمك في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل العدالة وضمك مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تعادل فريق العدالة مع الأهلي في الجولة الماضية، فيما سقط الفريق الضمكاوي ضد النصر.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويحتلَ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة، فيما يتذيل ضمك الترتيب بدون نقاط.



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