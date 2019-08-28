العدالة يتعاقد مع عبدالعزيز مجرشي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي العدالة، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب عبدالعزيز مجرشي، ظهير أيمن نادي الفيحاء السابق، قبل غلق باب فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد نادي العدالة مع عبدالعزيز مجرشي لمدة موسم رياضي واحد كصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الفيحاء مؤخرًا.

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، إنهاء عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عبدالعزيز مجرشي بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية نهائية.

وقدمت إدارة نادي الفيحاء الشكر للاعب عبدالعزيز مجرشي على ما قدمه خلال فترة تواجده في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

يستعد نادي العدالة غدًا، لمواجهة فريق ضمك في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.