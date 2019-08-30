العدالة يضم خالد آل جبيع من الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي العدالة، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب خالد فهد آل جبيع لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الهلال.

ويسعى العدالة للتعاقد مع أقوى الصفقات، من أجل تقديم النتائج الإيجابية في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2019-2020.

وتمكن نادي العدالة من الفوز على ضمك برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

تقدم العدالة بالهدف الأول عبر اللاعب ميدوين بيتيغي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وأضاف العدالة الهدف الثاني عبر اللاعب أليو سيسي في الدقيقة الأربعين، وسجّل بعدها اللاعب كاروليس أندريا الهدف الثالث لنادي العدالة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب حسين أحمد العيسى، الهدف الرابع للعدالة بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وأُقيمت مباراة العدالة وضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.