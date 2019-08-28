العضلة الخلفية تُبعد دا كوستا عن الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مروان دا كوستا، ليغيب عن مباريات العميد خلال الفترة المقبلة.

وأشار نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى معاناة دا كوتا من تمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي في فرنسا لمدة أسبوعين.

ومن المتوقع أن يعود المدافع المغربي مروان دا كوستا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مباراة ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد تعادل سلبيًا بالأمس ضد نظيره الهلال على ملعب الجوهرة المشعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وستُقام مباراة الإياب الشهر المقبل في الرياض.