العمل تمنح المشترك حق طلب معاش التقاعد قبل الـ60 في هذه الحالات

المواطن - الرياض

منحت التعديلات التي أجريت على بعض مواد لائحة تعويضات المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية، المشترك الذي لم يبلغ سن الـ60 الحق في التقدم بطلب صرف معاش التقاعد، وذلك متى ما بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل.

كما أعطت التعديلات التي وافق عليها وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، المشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، حق طلب الحصول على معاش التقاعد في سن الـ55 فأكثر، متى بلغت مدة اشتراكهم 120 شهراً.

ويشمل التعديلات عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم، وعمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام، والعمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن الذين يباشرون العمل أمام الأفران عالية الحرارة، والغواصين الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار.

واشترطت اللائحة لاستفادة المشترك الذي يقوم بالأعمال الشاقة من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعـتمد من مدير المكتب.

وتضمنت التعديلات، أن تدفع “التأمينات الاجتماعية” لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين، وذلك متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، وبشرط أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وأن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.