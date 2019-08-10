الغامدي: إدارة وتوزيع 963 ألف م3 على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

بينت شركة المياه الوطنية في تقريرها للأربع والعشرين ساعة الماضية استقرار العمليات التشغيلية لخدماتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي، رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة قرابة (1022580) مترًا مكعبًا.

ليصل إجمالي كميات المخزون الإستراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى (1.86) مليون متر مكعب تمثّل (87)‎%‎ من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي (900) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته (83)‎%‎ من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.

وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، فقد بلغ أجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف في رقم قياسي إلى (963) ألف متر مكعب ليصل معدل الضخ المستمر إلى (22) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.

وبفضل من الله استطاعت الشركة أن تواكب معدل الزيادة في الطلب على المياه في ظل زيادة أعداد الحجاج وارتفاع درجة الحرارة.

كما قامت الشركة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بتوزيع (45) ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة ليصل إجمالي ما تم توزيعه من *عبوات ماء زمزم* منذ بداية موسم الحج (3.8) مليون عبوة.

وبتوفيق من الله لم تشهد الشركة أي انقطاعات مؤثره على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم معالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة والبالغة (581) بلاغًا وفقًا للممارسات المهنية.