الغامدي لـ”المواطن”: مرافقة أولياء الأمور لأبنائهم حافز لتقبُّل بيئة المدرسة

المواطن - محمد الغبيشي

أكد الدكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والمختص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية، لـ”المواطن” أن مرافقة أولياء الأمور لأبنائهم يعد حافزاً قوياً، لوجود الطفل في بيئة مختلفة عن بيئة المنزل خصوصاً في الصفوف الأولية.

وأضاف الغامدي لـ” المواطن “، أن مرافقة أولياء الأمور لأبنائهم يعطيهم فرصة للاندماج والتأقلم خاصة في الأيام الأولى من الالتحاق بالدراسة.

وتابع الغامدي أن مرحلة الروضة والتي تسبق مرحلة الابتدائية، تعتبر مساراً ميسراً وسهلاً للطفل يتيح له تقبل البيئة الجديدة غير بيئة المنزل وبالتالي يستحسن تدريس الطفل منذ سن الثلاث سنوات في الروضة.

وأكد الغامدي أن وجود الأب والأم مع الطفل في مرحلة الصف الأول الابتدائي من الأمور الجيدة. وختم الغامدي بقوله: إن وزارة التعليم أحسنت صنيعاً بأن جعلت الأسبوع الأول هو أسبوع شبه تعارف وترفيه وتلطيف الأجواء للطفل في هذه المرحلة.