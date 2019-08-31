الغبار يضرب 3 مناطق غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، مع سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب المملكة وشمال غرب المملكة ووسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ومرتفعات عسير ومرتفعات الباحة، بالإضافة إلى مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة.